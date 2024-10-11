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Сегодня, 12:19

Сборная России может провести товарищеский матч против Нигерии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон сообщил о переговорах по проведению товарищеского матча против сборной России.

«У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год. Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году», — цитирует Пачона Sport24.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Источник: Sport24
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