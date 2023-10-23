Сборная России может провести товарищеские матчи с командами Занзибара и Танзании

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча между сборными командами стран. С высокой долей вероятности встреча пройдет в 2024 году в России.

В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании. Кроме того, игроки сборной Танзании имеют право выступать за команду Занзибара.

Отметим, что национальная команда Танзании также заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году. Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка Африканских наций, так как является автономией в составе Республики Танзания.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация останется в своей конфедерации.