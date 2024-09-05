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Сегодня, 13:41

Сборная России может провести встречу с Парагваем в 2025 году

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Президент РФС Александр Дюков заявил, что встреча со сборной Парагвая должна состояться в 2025 году.

«У нас сохраняется принципиальная договоренность о проведении матча. Сейчас обсуждаем возможные даты. Встреча не состоялась в марте по известным причинам. В следующем году, надеюсь, мы ее проведем», — приводит слова Дюкова РИА «Новости».

Товарищеская игра сборных России и Парагвая должна была состояться в Москве 25 марта, однако была отменена из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшего 23 марта.

Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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