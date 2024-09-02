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Сегодня, 12:02

Сборная России может сыграть с Туркменистаном в ноябре

Футболисты сборной России
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Начальник отдела соревнований Федерации футбола Туркменистана Ресул Маммедов рассказал, что РФС предложил провести товарищеский матч между сборными России и Туркменистана в ноябре в Москве.

«От РФС нам поступило письмо с предложением сыграть в ноябре товарищеский матч в Москве. Главный тренер нашей команды на данный момент находится в Португалии, и только ему решать, играть нашей сборной эту игру или нет. Пока предложение находится на рассмотрении, матч может пройти в дни ФИФА с 11 по 19 ноября», — цитирует Маммедова Sport24.

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В сентябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
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