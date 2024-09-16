Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:13

Сборная России может сыграть с Уругваем в 2025 или 2026 году

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном товарищеском матче сборной России против Уругвая.

— Уругвай — это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте, — приводит слова Митрофанова Sport24. — Стоит ли ожидать встречу осенью? Этой нет.

— По ощущениям, когда это может случиться?

— В следующие периоды — в 2025 или 2026 году.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Максим Митрофанов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
На актера Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела о наркотиках
Стало известно о просьбе пленных десантников ВСУ к Киеву скорее забрать их
Сегодня
Вчера
Неделя