Сборная России может сыграть с Уругваем в 2025 или 2026 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном товарищеском матче сборной России против Уругвая.

— Уругвай — это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте, — приводит слова Митрофанова Sport24. — Стоит ли ожидать встречу осенью? Этой нет.

— По ощущениям, когда это может случиться?

— В следующие периоды — в 2025 или 2026 году.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.