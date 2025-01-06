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Сегодня, 10:47

Сборная России может сыграть с Венгрией в 2026 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболисты сборной России: Никита Кривцов, Андрей Мостовой и Лечи Садулаев празднуют гол в матче Россия — Бруней (11:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России по футболу может сыграть против Венгрии в следующем году.

По словам Митрофанова, этот вопрос уже обсуждался с Федерацией футбола Венгрии, но вероятность проведения встречи в 2025 году невысока.

«Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В последнем товарищеском матче сборная России 19 ноября 2024 года разгромила Сирию (4:0). Матч проходил в Волгограде. 15 ноября команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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