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Сегодня, 18:43

Сафонов — в воротах, Алексей Миранчук — капитан: сборная России назвала стартовый состав на матч с Белоруссией

Сборная России назвала состав на матч с Белоруссией: Сафонов — в старте
Алина Савинова
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России опубликовала стартовый состав на товарищеский матч с Белоруссией. Капитаном российской команды в этой встрече будет полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Стартовый состав: Сафонов, Горшков, Морозов, Дивеев, Вахания, Кузяев, Глебов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тюкавин, Обляков.

Запасные: Максименко, Лунев, Лангович, Черников, Щетинин, Солдатенков, Чернов, Садулаев, Пруцев, Карпукас, Чалов, Сергеев.

Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Белоруссия.

Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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