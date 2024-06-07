Сборная России назвала состав на матч с Белоруссией: Сафонов — в старте

Сборная России опубликовала стартовый состав на товарищеский матч с Белоруссией. Капитаном российской команды в этой встрече будет полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Стартовый состав: Сафонов, Горшков, Морозов, Дивеев, Вахания, Кузяев, Глебов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тюкавин, Обляков.

Запасные: Максименко, Лунев, Лангович, Черников, Щетинин, Солдатенков, Чернов, Садулаев, Пруцев, Карпукас, Чалов, Сергеев.

Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Белоруссия.