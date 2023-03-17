Сборная России объявила дату и время начала товарищеского матча с Ираном

Сборная России объявила о проведении товарищеского матча с Ираном 23 марта

Стало известно время и место товарищеского матча между сборной России и Ирана.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, встреча пройдет 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. Начало — в 20.00 мск. Отмечается, что билеты на гостевой сектор будут доступны 20 марта.

Ранее был объявлен состав национальной команды на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 26 марта команда Валерия Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.