Пиняев и еще 20 футболистов сборной России отправились на второй матч против Египта

Сборная России объявила имена футболистов, которые отправились на второй матч с Египтом

Сборная России объявила имена футболистов, которые отправились на второй товарищеский матч против олимпийской команды Египта.

В список попал 21 футболист, среди них — полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Защитник железнодорожников Егор Погостнов, который принимал участие в первой игре с египтянами, отправился в расположение своего клуба по медицинским причинам.

Состав сборной России на второй матч против олимпийской сборной Египта:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все — «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Сергей Пиняев («Локомотив»)

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Первый матч между олимпийской сборной Египта и Россией состоялся 7 сентября и завершился вничью со счетом 1:1.

Вторая игра между россиянами и египтянами состоится в понедельник, 11 сентября в Суэце (Египет) и начнется в 19.00 (мск).