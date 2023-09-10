Сборная России объявила имена футболистов, которые отправятся на матч с Катаром

Сборная России опубликовала состав футболистов, которые отправятся на товарищеский матч с Катаром.

В список вошли 25 игроков. Команда в ближайшее время вылетит в Доху (Катар) для подготовки к игре.

Состав сборной России на товарищеский матч с Катаром:

Вратари: Михаил Кержаков («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»). Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Юшин («Урал»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч Катар — Россия состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало игры — в 18.15 (мск).