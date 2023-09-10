Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:47

Сборная России объявила имена футболистов, которые отправятся на матч с Катаром

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная России опубликовала состав футболистов, которые отправятся на товарищеский матч с Катаром.

В список вошли 25 игроков. Команда в ближайшее время вылетит в Доху (Катар) для подготовки к игре.

Состав сборной России на товарищеский матч с Катаром:

Вратари: Михаил Кержаков («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»). Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Юшин («Урал»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч Катар — Россия состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало игры — в 18.15 (мск).

Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
11
26
Читайте также
Хвича зарабатывает в «Наполи» чуть больше миллиона евро в год. Кто еще из звезд футбола получает несправедливо мало
Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open-2023 10 сентября
Лавров прокомментировал предложение подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Евросоюз запретил россиянам въезд с личными автомобилями и смартфонами
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Юшин: «Вызов в сборную России дает дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха»
Пиняев и еще 20 футболистов сборной России отправились на второй матч против Египта
Сборная России отправилась в Каир на игру с Египтом
Онопко — о матче с олимпийской сборной Египта: «Будем на связи с Карпиным»
Билялетдинов считает Головина главной звездой сборной России
Десять выступавших в ЮФЛ футболистов дебютировали в сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юшин: «Вызов в сборную России дает дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха»