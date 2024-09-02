Зиньковский и Адамов вызваны в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский и защитник «Ахмата» Арсен Адамов вызваны тренерским штабом сборной России для подготовки к матчам с Вьетнамом и Таиландом, сообщает пресс-служба РФС.
Ранее в понедельник стало известно, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев и Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» покинули расположение национальной команды по медицинским причинам. После этого в сборную России также был вызван защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев.
Учебно-тренировочный сбор российской команды начался в подмосковном Новогорске 1 сентября. Сборная России проведет два матча на выезде во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7-го числа — Таиланд.
Последний товарищеский матч сборная России провела 7 июня против Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.