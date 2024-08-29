Сафонов, Латышонок, Батраков и Мусаев попали в окончательный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Тренерский штаб вызвал 27 футболистов.

В окончательный состав сборной не вошли 11 футболистом: нападающий Герман Онугха, полузащитники Антон Зиньковский, Данила Козлов, Даниил Фомин , Сергей Бабкин, Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков, Илья Вахания, Андрей Лангович и вратари Александр Максименко и Илья Лантратов.

Состав сборной России

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

В 2024 году сборная России уже провела два товарищеских матча. Команда играла против Сербии (4:0) в марте и Белоруссии (4:0) в июне.

Сборная России занимает 33-е место в рейтинге национальных команд, Таиланд — 100-й, а Вьетнам — 116-й. С февраля 2022 года все национальные команды и клубы России отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.