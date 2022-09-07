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Сборная России

7 сентября, 11:01

Сборная России объявила расширенный состав на матч с Киргизией

Карен Саркисян
Корреспондент
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), всего в списке 35 игроков.

Вратари:

Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники:

Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники:

Дмитрий Баринов, Артем Карпукас (оба — «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (все — «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).

Нападающие:

Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке против команды Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://rfs.ru/news/216619
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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