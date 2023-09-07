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Сборная России

Сегодня, 17:58

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Египтом

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Капитаном команды будет полузащитник Даниил Хлусевич.

Стартовый состав сборной России: Агкацев, Литвинов, Александров, Лангович, Прохин, Хлусевич, Васильев, Коваленко, Гладышев, Мусаев, Кузнецов.

В запасе остались: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Мелехин, Михайлов, Оганесян, Погостнов, Шитов, Салтыков.

Матч пройдет в Суэце. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной России и олимпийской команды Египта.

Товарищеские матчи.
07 сент, 19:00. Suez Stadium (Суэц)
Египет (олимп.)
Россия
Даниил Хлусевич
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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