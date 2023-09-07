Сборная России объявила стартовый состав на матч с Египтом

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Капитаном команды будет полузащитник Даниил Хлусевич.

Стартовый состав сборной России: Агкацев, Литвинов, Александров, Лангович, Прохин, Хлусевич, Васильев, Коваленко, Гладышев, Мусаев, Кузнецов.

В запасе остались: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Мелехин, Михайлов, Оганесян, Погостнов, Шитов, Салтыков.

Матч пройдет в Суэце. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной России и олимпийской команды Египта.