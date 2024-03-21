Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сербией

Сборная России опубликовала стартовый состав на товарищеский матч с Сербией.

Сборная Россия: Сафонов, Волков, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Глебов, Баринов, Ан. Миранчук, Обляков, Головин, Тюкавин.

Запасные: Максименко, Лунев, Горшков, Морозов, Адамов, Харин, Зиньковский, Пруцев, Черников, Пиняев, Чалов, Ал. Миранчук, Захарян, Кузяев, Сергеев.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.