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9 октября, 22:05

Сборная России посмотрела фильм про Черенкова: «Понравился! Рекомендуем!»

Алина Савинова
Игроки и тренерский штаб сборной России смотрят фильм «Федя. Народный футболист».
Фото РФС
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Пресс-служба сборной России опубликовала фото игроков и тренерского штаба национальной команды с предпремьерного показа фильма про бывшего футболиста и тренера «Спартака» Федора Черенкова.

«Посмотрели фильм «Федя. Народный футболист». Понравился! Рекомендуем!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной в Telegram-канале.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. На его счету 494 матча и 121 гол за красно-белых. Вместе со «Спартаком» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России.

Федор Черенков
Футбол
Сборная России по футболу

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