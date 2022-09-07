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Сборная России

7 сентября, 14:25

Сборная России одержала четыре победы в 11 матчах с азиатскими командами

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что сборная России проведет товарищеские матчи против Киргизии и Ирана.

За 30 лет сборная России провела 11 матчей с азиатскими командами, одержав в них четыре победы при трех ничьих и четырех поражениях. Восемь из этих встреч были товарищескими, еще три состоялись на чемпионатах мира (+1=1-1, мячи 7-2).

С Киргизией мы встретимся впервые, а вот с Ираном — в третий раз. В 2011 году россияне уступили 0:1, а в 2017-м сделали ничью 1:1.

Матчи сборной России с командами из Азии

Дата

Статус

Матч

Голы

06.10.1993

ТМ

Саудовская Аравия (г) — 2:4

Мостовой-2

25.05.1996

ТМ

Катар (г) — 5:2

Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой

09.06.2002

ЧМ

Япония (г) — 0:1

-

09.02.2011

ТМ

Иран (н) — 0:1

-

29.03.2011

ТМ

Катар (г) — 1:1

Павлюченко

19.11.2013

ТМ

Корея (д) — 2:1

Смолов, Тарасов

17.06.2014

ЧМ

Корея (н) — 1:1

Кержаков

10.11.2016

ТМ

Катар (г) — 1:2

Самедов

07.10.2017

ТМ

Корея (д) — 4:2

Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен, в свои ворота, Ким Чу Ен, в свои ворота

10.10.2017

ТМ

Иран (д) — 1:1

Полоз

14.06.2018

ЧМ

Саудовская Аравия (д) — 5:0

Черышев-2, Газинский, Дзюба, Головин

Итого: +4=3-4, мячи 22-15.

Сборная России по футболу
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