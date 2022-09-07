Сборная России одержала четыре победы в 11 матчах с азиатскими командами

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что сборная России проведет товарищеские матчи против Киргизии и Ирана.

За 30 лет сборная России провела 11 матчей с азиатскими командами, одержав в них четыре победы при трех ничьих и четырех поражениях. Восемь из этих встреч были товарищескими, еще три состоялись на чемпионатах мира (+1=1-1, мячи 7-2).

С Киргизией мы встретимся впервые, а вот с Ираном — в третий раз. В 2011 году россияне уступили 0:1, а в 2017-м сделали ничью 1:1.

Матчи сборной России с командами из Азии

Дата Статус Матч Голы 06.10.1993 ТМ Саудовская Аравия (г) — 2:4 Мостовой-2 25.05.1996 ТМ Катар (г) — 5:2 Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой 09.06.2002 ЧМ Япония (г) — 0:1 - 09.02.2011 ТМ Иран (н) — 0:1 - 29.03.2011 ТМ Катар (г) — 1:1 Павлюченко 19.11.2013 ТМ Корея (д) — 2:1 Смолов, Тарасов 17.06.2014 ЧМ Корея (н) — 1:1 Кержаков 10.11.2016 ТМ Катар (г) — 1:2 Самедов 07.10.2017 ТМ Корея (д) — 4:2 Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен, в свои ворота, Ким Чу Ен, в свои ворота 10.10.2017 ТМ Иран (д) — 1:1 Полоз 14.06.2018 ЧМ Саудовская Аравия (д) — 5:0 Черышев-2, Газинский, Дзюба, Головин

Итого: +4=3-4, мячи 22-15.