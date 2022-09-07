Сборная России одержала четыре победы в 11 матчах с азиатскими командами

7 сентября, 14:25
Сегодня, 7 сентября, стало известно, что сборная России проведет товарищеские матчи против Киргизии и Ирана.
За 30 лет сборная России провела 11 матчей с азиатскими командами, одержав в них четыре победы при трех ничьих и четырех поражениях. Восемь из этих встреч были товарищескими, еще три состоялись на чемпионатах мира (+1=1-1, мячи 7-2).
С Киргизией мы встретимся впервые, а вот с Ираном — в третий раз. В 2011 году россияне уступили 0:1, а в 2017-м сделали ничью 1:1.
Матчи сборной России с командами из Азии
|
Дата
|
Статус
|
Матч
|
Голы
|
06.10.1993
|
ТМ
|
Саудовская Аравия (г) — 2:4
|
Мостовой-2
|
25.05.1996
|
ТМ
|
Катар (г) — 5:2
|
Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой
|
09.06.2002
|
ЧМ
|
Япония (г) — 0:1
|
-
|
09.02.2011
|
ТМ
|
Иран (н) — 0:1
|
-
|
29.03.2011
|
ТМ
|
Катар (г) — 1:1
|
Павлюченко
|
19.11.2013
|
ТМ
|
Корея (д) — 2:1
|
Смолов, Тарасов
|
17.06.2014
|
ЧМ
|
Корея (н) — 1:1
|
Кержаков
|
10.11.2016
|
ТМ
|
Катар (г) — 1:2
|
Самедов
|
07.10.2017
|
ТМ
|
Корея (д) — 4:2
|
Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен, в свои ворота, Ким Чу Ен, в свои ворота
|
10.10.2017
|
ТМ
|
Иран (д) — 1:1
|
Полоз
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Саудовская Аравия (д) — 5:0
|
Черышев-2, Газинский, Дзюба, Головин
Итого: +4=3-4, мячи 22-15.