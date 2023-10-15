Сборная России опубликовала информацию о допуске болельщиков на матч с Кенией

Пресс-служба сборной России сообщила, как будет осуществляться допуск болельщиков на товарищеский матч с Кенией.

«В связи с ограниченной вместимостью стадиона, на котором пройдет игра, допуск болельщиков будет осуществляться по заранее сформированным спискам», — сообщается в Telegram-канале сборной России.

Встреча Россия — Кения пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.