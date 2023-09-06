Сборная России опубликовала список футболистов, полетевших на первый матч с Египтом

Пресс-служба сборной России опубликовала список игроков, которые отправились на первый товарищеский матч с олимпийской командой Египта.

В состав вошли 22 футболиста.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба — «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

Первый матч между сборной России и олимпийской командой Египта пройдет в египетском городе Суэц в четверг, 7 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

В этом месяце сборная России проведет еще одну игру против олимпийской команды Египта (11 сентября) и встретится с Катаром (12 сентября).