19 ноября, 18:45

Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, опубликованном в среду, 19 ноября.

На счету команды 1524,52 очка. В ноябре сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2). Поражение от чилийцев стало первым для национальной команды с ноября 2021 года (без учета игры второго состава сборной с олимпийской командой Египта, которая не учитывалась в рейтинге ФИФА).

17 ноября, через два дня после поражения от Чили, Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Валерий Карпин.«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Сборную России в рейтинге опередили Панама (30-е место, 1540,43 очка), Польша (31-е место, 1529,71) и Уэльс (32-е место, 1529,71).

Лидером рейтинга ФИФА осталась Испания (1877,18 очка), второе место занимает Аргентина (1873,33), на третьей строчке — Франция (1870).

37

  • Дмитрий Ушкачев

    Я удивлен, что мы вообще есть.

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - лифт. Местный. Из цокольных этажей работает. Циклично.

    19.11.2025

  • Beard

    с колен то встали, но руки так и не смогли от земли оторвать, так и стоите раком....

    19.11.2025

  • Beard

    они играют, и не паряться, им пофиг, на каком месте 404, а у таких как ты подгорает " а как там хохлов"........................

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Согласен!Эт я так,в горячке написал!)

    19.11.2025

  • Робин из Локсли

    Я удивлён что в сотню попадаем.

    19.11.2025

  • Робин из Локсли

    Отрицательно поднялась в рейтинге.

    19.11.2025

  • Фобия

    Качели! Но Карп справится...:relaxed:?

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Засада... Опустилась всё-таки...

    19.11.2025

  • ScYLa

    Ничосе трагедия...

    19.11.2025

  • James Gang

    А когда же эта сборная будет на 1 месте-то?

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Я вообще удивлен,что мы в 50 входим!

    19.11.2025

  • Dolphin75

    Красивое место! Отменяйте матчи сборной. Будем всегда в красоте - 33!!! Ну вот нахрен нам какое-то корявенькое 29-е? Стыдобище же перед пацанами) А так мы экватор. Между элитой и остальными. Ажурное место - Таможня)))

    19.11.2025

  • BONEGO Bonego

    а как там у хохлов? Они по прежнему "сверху"? ( как вегда)

    19.11.2025

  • Jeffre

    По своему опыту скажу, что не стоит покупать прогнозы в телеге! Есть отличный сервис прогнозов. Найти его можно в любом поиске по фразе «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии. Работают с 2013 года.

    19.11.2025

  • Beard

    так гавно не тонет, а колебания обусловлены плотностью, из-за избыточного количества газов или жира, оно то опускается то поднимается

    19.11.2025

  • george64

    Радос... ой, тьфу, горе-то какое!..

    19.11.2025

  • Топотун

    Спирт твой намба ван !

    19.11.2025

  • S_Malu

    Удивительное - рядом, несмотря на ряд фантастических побед над сильнейшими командами мировой элиты!!!

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Всё-таки чудеса да и только, 4 года играем неофициально с папуасами с островов и находимся на 33 месте , ну то есть нас 4 года не существует на футбольной карте и мы все равно там ,то поднимаемся , то опускаемся.

    19.11.2025

  • Slim Tallers

    Упомянули бы,что в одну калитку вынесшие сборную России чилийцы,находятся на 56 месте.

    19.11.2025

  • За спорт!

    Жуть.

    19.11.2025

  • Роман Морковкин

    Рейтинг, в котором Панама идёт выше Польши и ещё целой кучи европейских середняков, Италия лишь совсем недавно вылетела из топ-10, давно забыв, что такое ЧМ не по телевизору, США - 14е, Япония и Иран выше Дании, Канада 27я... Могу продолжать, продолжать и продолжать... Так вот, место такому рейтингу в мусорке.

    19.11.2025

  • Knockouter

    Да там колхозники сидят обиженные жизнью и мать родную готовые продать. Betboom сборная России и Betboom товарищеский матч - главное их достижение.

    19.11.2025

  • Knockouter

    Туда им и дорога, бездари!

    19.11.2025

  • Андрей

    Не важно, хоть на 133-е. В нынешних обст-вах это ни на что не влияет.

    19.11.2025

  • Ботокс007

    Ничего. Болтает что-то немного, как дерьмо в проруби.

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сборная России опустилась .. Пояснения излишни.

    19.11.2025

  • fell62

    если честно , по колено, РФС общественная организация , вот пусть и ананируют друг на друга )))

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Валера, убирайсо!

    19.11.2025

  • Сергей Васин

    33,возраст Христа.С карпиным мы можем быстро постареть.

    19.11.2025

  • Сергей Васин

    Но поскользнувшись упали в дерьмо.

    19.11.2025

  • Сергей Васин

    Пора пуделя гнать и из сборной,пока совсем не разрушил её.

    19.11.2025

  • Millwall82

    Можно ведь не так, "сборная России поднялась с колен и попала в сомн величайших топ35 сборных современности, не играя отборы". Сарказм.

    19.11.2025

  • Илья858

    В октябре поднялась с 33-го на 30-е место, а в ноябре спустилась обратно. Что трагичного?

    19.11.2025

  • 36

    Пора в турне ехать. Уганда-Маврикий-ЦАР

    19.11.2025

  • Dexterous

    Мы почти встали с колен.

    19.11.2025

    Футбол
    Сборная России по футболу
    ФИФА
