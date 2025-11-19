Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

19 ноября, 18:45
Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, опубликованном в среду, 19 ноября.
На счету команды 1524,52 очка. В ноябре сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2). Поражение от чилийцев стало первым для национальной команды с ноября 2021 года (без учета игры второго состава сборной с олимпийской командой Египта, которая не учитывалась в рейтинге ФИФА).
17 ноября, через два дня после поражения от Чили, Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Сборную России в рейтинге опередили Панама (30-е место, 1540,43 очка), Польша (31-е место, 1529,71) и Уэльс (32-е место, 1529,71).
Лидером рейтинга ФИФА осталась Испания (1877,18 очка), второе место занимает Аргентина (1873,33), на третьей строчке — Франция (1870).
Дмитрий Ушкачев
Я удивлен, что мы вообще есть.
19.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Это - лифт. Местный. Из цокольных этажей работает. Циклично.
19.11.2025
Beard
с колен то встали, но руки так и не смогли от земли оторвать, так и стоите раком....
19.11.2025
Beard
они играют, и не паряться, им пофиг, на каком месте 404, а у таких как ты подгорает " а как там хохлов"........................
19.11.2025
ЗГ из БАНИ
Согласен!Эт я так,в горячке написал!)
19.11.2025
Робин из Локсли
Я удивлён что в сотню попадаем.
19.11.2025
Робин из Локсли
Отрицательно поднялась в рейтинге.
19.11.2025
Фобия
Качели! Но Карп справится...:relaxed:?
19.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Засада... Опустилась всё-таки...
19.11.2025
ScYLa
Ничосе трагедия...
19.11.2025
James Gang
А когда же эта сборная будет на 1 месте-то?
19.11.2025
ЗГ из БАНИ
Я вообще удивлен,что мы в 50 входим!
19.11.2025
Dolphin75
Красивое место! Отменяйте матчи сборной. Будем всегда в красоте - 33!!! Ну вот нахрен нам какое-то корявенькое 29-е? Стыдобище же перед пацанами) А так мы экватор. Между элитой и остальными. Ажурное место - Таможня)))
19.11.2025
BONEGO Bonego
а как там у хохлов? Они по прежнему "сверху"? ( как вегда)
19.11.2025
Jeffre
19.11.2025
Beard
так гавно не тонет, а колебания обусловлены плотностью, из-за избыточного количества газов или жира, оно то опускается то поднимается
19.11.2025
george64
Радос... ой, тьфу, горе-то какое!..
19.11.2025
Топотун
Спирт твой намба ван !
19.11.2025
S_Malu
Удивительное - рядом, несмотря на ряд фантастических побед над сильнейшими командами мировой элиты!!!
19.11.2025
Berkut-7
Всё-таки чудеса да и только, 4 года играем неофициально с папуасами с островов и находимся на 33 месте , ну то есть нас 4 года не существует на футбольной карте и мы все равно там ,то поднимаемся , то опускаемся.
19.11.2025
Slim Tallers
Упомянули бы,что в одну калитку вынесшие сборную России чилийцы,находятся на 56 месте.
19.11.2025
За спорт!
Жуть.
19.11.2025
Роман Морковкин
Рейтинг, в котором Панама идёт выше Польши и ещё целой кучи европейских середняков, Италия лишь совсем недавно вылетела из топ-10, давно забыв, что такое ЧМ не по телевизору, США - 14е, Япония и Иран выше Дании, Канада 27я... Могу продолжать, продолжать и продолжать... Так вот, место такому рейтингу в мусорке.
19.11.2025
Knockouter
Да там колхозники сидят обиженные жизнью и мать родную готовые продать. Betboom сборная России и Betboom товарищеский матч - главное их достижение.
19.11.2025
Knockouter
Туда им и дорога, бездари!
19.11.2025
Андрей
Не важно, хоть на 133-е. В нынешних обст-вах это ни на что не влияет.
19.11.2025
Ботокс007
Ничего. Болтает что-то немного, как дерьмо в проруби.
19.11.2025
Saiga-спринтер
Сборная России опустилась .. Пояснения излишни.
19.11.2025
fell62
если честно , по колено, РФС общественная организация , вот пусть и ананируют друг на друга )))
19.11.2025
Adiоs Amigos R
Валера, убирайсо!
19.11.2025
Сергей Васин
33,возраст Христа.С карпиным мы можем быстро постареть.
19.11.2025
Сергей Васин
Но поскользнувшись упали в дерьмо.
19.11.2025
Сергей Васин
Пора пуделя гнать и из сборной,пока совсем не разрушил её.
19.11.2025
Millwall82
Можно ведь не так, "сборная России поднялась с колен и попала в сомн величайших топ35 сборных современности, не играя отборы". Сарказм.
19.11.2025
Илья858
В октябре поднялась с 33-го на 30-е место, а в ноябре спустилась обратно. Что трагичного?
19.11.2025
36
Пора в турне ехать. Уганда-Маврикий-ЦАР
19.11.2025
Dexterous
Мы почти встали с колен.
19.11.2025