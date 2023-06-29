Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских сборных команд. По итогам обновления сборная России, отстраненная от международных соревнований, опустилась с 37-й на 38-ю строчку.

Лидером рейтинга остается сборная Аргентины, второе место занимает Франция, на третьем месте — Бразилия.

Топ-10 мужских сборных команд ФИФА:

1. Аргентина (1843,73 очков)

2. Франция (1843, 54)

3. Бразилия (1828, 27)

4. Англия (1797, 39)

5. Бельгия (1788, 55)

6. Хорватия (1742, 55)

7. Нидерланды (1731, 23)

8. Италия (1726, 58)

9. Португалия (1718, 25)

10. Испания (1703, 45)

Сборная России не играет на международном уровне с ноября 2021 года, когда команда Валерия Карпина проиграла в матче отборочного цикла к чемпионату мира сборной Хорватии.