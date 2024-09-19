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Сегодня, 12:45

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сергей Разин
корреспондент
Сборная России в матче с Вьетнамом (3:0).
Фото Михаил Шапаев, РФС
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Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку.

Национальная команда занимает 34-е место в рейтинге, расположившись между Кот-д'Ивуаром и Сербией.

Топ-10 рейтинга остался без изменений. Первое место занимает сборная Аргентины, на втором Франция, замыкает тройку Испания.

Сборная России в сентябре провела товарищеский матч в Ханое против Вьетнама (3:0). Встреча с Таиландом была перенесена из-за тайфуна.

Гол Далера Кузяева в&nbsp;матче сборной России с&nbsp;Вьетнамом. Россия разгромила Вьетнам. Помог жуткий автогол с участием местного вратаря с русскими корнями

Рейтинг ФИФА, 19 сентября:

1 (1). Аргентина — 1889,02 очка;

2 (2). Франция — 1851,92;

3 (3). Испания — 1836,42;

4 (4). Англия — 1817,28;

5 (5). Бразилия — 1772,02;

6 (6). Бельгия — 1768,14;

7 (7). Нидерланды — 1759,95;

8 (8). Португалия — 1752,14;

9 (9). Колумбия — 1738,72;

10 (10). Италия — 1726,31...

34 (33). Россия — 1508,73.

Сборная России по футболу
ФИФА

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