Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

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Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку.
Национальная команда занимает 34-е место в рейтинге, расположившись между Кот-д'Ивуаром и Сербией.
Топ-10 рейтинга остался без изменений. Первое место занимает сборная Аргентины, на втором Франция, замыкает тройку Испания.
Сборная России в сентябре провела товарищеский матч в Ханое против Вьетнама (3:0). Встреча с Таиландом была перенесена из-за тайфуна.
Рейтинг ФИФА, 19 сентября:
1 (1). Аргентина — 1889,02 очка;
2 (2). Франция — 1851,92;
3 (3). Испания — 1836,42;
4 (4). Англия — 1817,28;
5 (5). Бразилия — 1772,02;
6 (6). Бельгия — 1768,14;
7 (7). Нидерланды — 1759,95;
8 (8). Португалия — 1752,14;
9 (9). Колумбия — 1738,72;
10 (10). Италия — 1726,31...
34 (33). Россия — 1508,73.