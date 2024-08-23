Сборная России осенью может провести домашний матч с азиатской командой

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России осенью может сыграть с азиатской командой.

«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырех матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что осенью сборная России может сыграть только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года.

Сборная России в Ханое проведет товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).