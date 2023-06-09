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Сегодня, 22:15

Сборная России осенью может сыграть с Катаром

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Катара в рамках осеннего сбора. В данный момент федерации ведут переговоры относительно предстоящей встречи.

Сборная России трижды в своей истории играла против Катара, в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча сборных прошла в Дохе, где хозяева одержали победу (2:1).

8 июня потенциальные соперники сборной России потерпели поражение от второй команды Хорватии со счетом 0:1. Национальная команда Катара также участвовала в Кубке Персидского залива, где в полуфинале вылетела от сборной Ирака (1:2).

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26 марта в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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