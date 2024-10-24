Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Пресс-служба ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

В первой пятерке изменений не произошло. На первом месте Аргентина, на второй строчке Франция, замыкает тройку Испания. Португалия и Италия поднялись на одну строчку и расположились на 7-м и 9-м местах соответственно.

Сборная России осталась на 34-м месте, расположившись между Сербией и Канадой.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников.