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Сборная России

Сегодня, 13:29

Сборная России останется на 37-м месте в рейтинге ФИФА

Руслан Минаев
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Место сборной России в рейтинге ФИФА останется без изменений после товарищеских матчей с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Как подсчитал Metaratings.ru, за ничью с Ираном национальная команда заработала 0,6 балла. Победа над Ираком принесла в копилку сборной 3,7 балла.

Таким образом, сборная России наберет 1495,5 балла и останется на 37-й строчке рейтинга ФИФА.

Россия хоть и обошла Камерун, который проиграл Намибии, но пропустила вперед Алжир, который одержал победу над Нигером.

Обновленный рейтинг ФИФА будет опубликован 6 апреля.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
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