Сборная России отреагировала на вылет Испании с ЧМ-2022 кадром с Акинфеевым

Сборная России отреагировала на вылет сборной Испании с чемпионата мира-2022.

Telegram-канал российской команды опубликовал известный кадр с вратарем Игорем Акинфеевым, на котором он отражает 11-метровый.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России (1:1, по пен. 4:3).

Сегодня, 6 декабря, испанцы потерпели поражении в серии пенальти от команды Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (0:0, по пен. 0:3).