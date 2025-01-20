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Сегодня, 12:08

Сборная России планирует провести товарищеские матчи в Азии и Африке в 2025 году

Камила Абдурахманова
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарный план мероприятий на 2025 год. Согласно этому плану, сборная России собирается провести товарищеские матчи в Азии и Африке.

Соперники пока не объявлены. В Азии сборы национальной команды должны пройти с 21 по 25 марта, а в Африке — с 14 по 18 ноября. Всего планируется провести 10 товарищеских встреч, 8 из которых — в России.

В 2024 году сборная России сыграла пять товарищеских матчей, три из них — дома. Российские футболисты встретились с командами Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Матч против Таиланда на товарищеском турнире во Вьетнаме не состоялся из-за непогоды в Ханое.

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РФС
Сборная России по футболу
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