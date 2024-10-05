Головин, Батраков и Тюкавин попали в итоговый состав сборной России на октябрьские сборы

Сборная России по футболу назвала итоговый состав на октябрьские сборы. В список вошли 28 футболистов.

Среди игроков, выступающих за границей, в итоговый состав попал только Александр Головин из «Монако».

Вратари: Андрей Лунев («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды должен начаться в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной до сих пор не найдены.

Ранее «СЭ» стало известно, что сбор будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.