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Сегодня, 13:30

Сборная России: расписание сборов и матчей в ноябре 2023

Сборная России сыграет с Кубой в товарищеском матче 20 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России по футболу проведет сбор в Новогорске и один матч в Волгограде.

Национальная команда начинает работу на базе в Подмосковье с понедельника, 13 ноября.

В понедельник, 20 ноября, Россия сыграет товарищеский матч с командой Кубы. Игра пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арене». Начало — 19.30 по московскому времени.

Расписание сборов и матчей сборной России в ноябре 2023

13 ноября — 18 ноября. Сборы в Новогорске
20 ноября. 19.30. Россия — Куба.

Ожидается, что футболисты сборной Кубы прилетят в Волгоград после 16 ноября.

В октябре команда Валерия Карпина провела две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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