Сборная России по футболу сдает кровь для пострадавших в «Крокусе»

Сборная России по футболу присоединилась к акции по сдаче крови для пострадавших в «Крокус сити холле».

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдает кровь сборная команда России по футболу», — заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

На данный момент поступило более 2 тысяч звонков от желающих стать донорами, сдали кровь на 12.00 уже более 530 человек. В ФМБА заявили, что все пострадавшие в «Крокус сити холле» в полном объеме обеспечены компонентами крови, на данный момент одномоментно к выдаче готовы 880 литров эритроцитсодержащих компонентов и 9 тонн плазмы крови.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек.