Сборная России: состав команды в ноябре 2023

13 ноября игроки сборной России по футболу собрались в Новогорске на учебно-тренировочный сбор. На 20 ноября запланирована товарищеская встреча с Кубой. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало — 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин объявил список игроков на ноябрьский сбор.

Вратари:

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Илья Лантратов («Локомотив»)

Артур Нигматуллин («Пари НН»)

Защитники:

Сергей Волков («Краснодар»)

Арсен Адамов («Оренбург»)

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Руслан Литвинов («Спартак»)

Максим Осипенко («Ростов»)

Александр Сильянов («Локомотив»)

Александр Солдатенков («Крылья Советов»)

Юрий Горшков («Крылья Советов»)

Евгений Харин («Ахмат»)

Полузащитники:

Антон Миранчук («Локомотив»)

Сергей Пиняев («Локомотив»)

Данил Глебов («Ростов»)

Даниил Уткин («Ростов»)

Александр Черников («Краснодар»)

Никита Кривцов («Краснодар»)

Далер Кузяев («Гавр»)

Данил Пруцев («Спартак»)

Антон Зиньковский («Спартак»)

Иван Обляков (ЦСКА)

Александр Головин («Монако»)

Андрей Мостовой («Зенит»)

Нападающие:

Александр Соболев («Спартак»)

Иван Сергеев («Зенит»)

Федор Чалов (ЦСКА)

Дмитрий Баринов («Локомотив») и Андрей Лунев («Карабах») не смогли присоединиться к команде из-за проблем со здоровьем.