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Сегодня, 15:49

Дегтярев: «РФС ведет переговоры о проведении матча со сборной Турции в 2025 году»

Сборная России может сыграть с Турцией в 2025 году
Камила Абдурахманова
Футболисты сборной России Никита Кривцов, Андрей Мостовой и Лечи Садулаев празднуют гол в матче с Брунеем (11:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Турции в 2025 году.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас с первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», — заявил Дегтярев телеканалу «Россия 24».

25 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил, что в первой половине 2025 года сборная России проведет игры против соперников из Европы.

Также 25 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ведутся переговоры об организации для российской сборной десяти матчей в следующем году.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Сборная России по футболу
Сборная Турции по футболу
Михаил Дегтярев
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