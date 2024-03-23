Сборная России по футболу в субботу завершила сбор в Новогорске

Как стало известно «СЭ», сборная России после сдачи крови в центре крови ФМБА завершила учебно-тренировочный сбор. В субботу футболисты, тренерский штаб и персонал разъедутся по домам.

23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области. Встреча должна была пройти на «ВТБ Арене» 25 марта.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек.