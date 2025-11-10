Сборная России почтит память жителей блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище

11 ноября в 11.00 национальная сборная России в полном составе посетит мемориал на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где футболисты и тренерский штаб почтят память ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет в рамках мемориальной акции РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году во всех городах, где выступает наша национальная команда, РФС проводит серию мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы и сохранению исторической памяти. Блокадный Ленинград является главным символом чудовищных страданий и несгибаемой силы воли нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому накануне встречи со сборной Перу наша команда в полном составе посетит Пискаревский мемориал и почтит память героев-ленинградцев», — отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Сборная России в ноябре проведет два BetBoom товарищеских матча. 12 ноября национальная команда сыграет с Перу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.