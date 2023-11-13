Сборная России показала Головина и Кузяева на тренировке под французскую музыку

Полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев прибыли в расположение сборной России.

Пресс-служба национальной команды выложила видео с участием игроков лиги 1 под французскую музыку «A Paris» в исполнении Barimar.

Команды российских игроков встретились в последнем туре лиги 1. Игра завершилась вничью — 0:0.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.