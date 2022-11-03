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Сегодня, 21:39

«Спасибо за все, легенда». Сборная России вспомнила, как Пике привез пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018

Иван Торопцев
Корреспондент
Мяч попадает в руку Жерару Пике после удара Артема Дзюбы головой.
Фото Reuters
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Сборная России пошутила над защитником «Барселоны» Жераром Пике, который объявил о завершении карьеры футболиста.

Пресс-служба национальной команды вспомнила, что именно Пике в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против россиян сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти в ворота сборной Испании.

Тогда Артем Дзюба реализовал 11-метровый в ворота испанцев и сравнял счет в матче. Основное и дополнительное время игры завершились со счетом 1:1, в серии пенальти сборная России победила со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира.

«Жерар Пике объявил о завершении карьеры. Спасибо за все, легенда», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале сборной России, к которому прикреплена фотография с эпизодом, когда мяч попал Пике в руку.

Пике объявил о завершении карьеры в четверг, 3 ноября. 35-летний испанец закончит карьеру игрока по окончании 2022 года.

Жерар Пике
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Сборная России по футболу
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