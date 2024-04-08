Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера Игоря Акинфеева с днем рождения и пожелала ему здоровья и новых побед. Сегодня, 8 апреля, футболисту исполнилось 38 лет.

«Сегодня бронзовому призеру Евро-2008, одному из лучших вратарей за всю историю нашей сборной и настоящей легенде исполняется 38 лет. Именно его волшебная нога помогла России выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Вместе со сборной футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008, а на домашнем чемпионате мира 2018 года дошел с командой до четвертьфинала. В 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

В текущем сезоне Акинфеев провел 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, в семи из которых не пропустил.