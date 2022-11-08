Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:13

Сборная России поздравила Гуса Хиддинка с 76-летием: «Еще раз спасибо за подаренную нам сказку»

Иван Торопцев
Корреспондент
Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Сборная России поздравила бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка с 76-летием.

«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии! И еще раз спасибо за подаренную нам сказку», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале сборной России.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
0
Читайте также
Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Корниленко — о вызове Пиняева в сборную: «Он своей результативной игрой заслужил оказаться в этом списке»