Сборная России поздравила тренера Писарева с днем рождения

Сборная России по футболу опубликовала поздравление в честь дня рождения тренера национальной команды Николая Писарева.

«С днем рождения, Николай Писарев. Сегодня тренеру сборной России исполняется 56 лет. Поздравляем Николая Николаевича и желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!» — говорится в сообщении.

Писарев вошел в тренерский штаб сборной России в 2021 году. На клубном уровне он работал в «Химках», «Крыльях Советах», «Краснодаре-2», «Урожае» и «Краснознаменске».