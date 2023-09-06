Сборная России прилетела в Египет, где проведет два товарищеских матча

Сборная России прилетела в Египет, где планирует провести два товарищеских матча, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Оба матча пройдут на стадионе в Суэце и начнутся в 19.00 по московскому времени. В первой встрече сборная России сыграет под руководством главного тренера Валерия Карпина, а во второй игре с египтянами команду возглавят его ассистенты — Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».