Сборная России прилетела в Турцию на игру с Кенией

Сегодня, 20:45
Футболисты сборной России прилетели в Анталью (Турция) на товарищеский матч с национальной командой Кении, сообщает пресс-служба российской сборной в Telegram-канале.
Игра пройдет 16 октября на стадионе «Титаник Мардан».
Товарищеский матч между сборными России и Кении будет судить бригада арбитров из Турции. Главным судьей встречи назначен Атилла Караоглан.
12 октября национальная команда России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».