Сборная России проведет два матча с олимпийской сборной Египта

Сборная России в ходе сентябрьского сбора проведет два матча с олимпийской командой Египта, сообщает РФС.

Оба матча пройдут в городе Суэц на одноименном стадионе 7 и 11 сентября. Начало — в 19:00 мск. Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника.

Олимпийская сборная Египта — финалист последнего Кубка африканских наций U-23. Команда отобралась на финальный турнир летних Олимпийских игр 2024 года.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.