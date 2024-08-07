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Сегодня, 11:00

Сборная России проведет два выездных матча в сентябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генсек РФС Максим Митрофанов.подтвердил, что сборная России проведет два товарищеских матча в сентябре.

«Есть договоренность с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре. Эти матчи согласованы с ФИФА и УЕФА. Это будут выездные матчи», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

5 августа «СЭ» сообщил, что сборная России в сентябре сыграет в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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