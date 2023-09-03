Сборная России проведет открытую тренировку и мастер-класс для детей в Белокаменке

Российский футбольный союз опубликовал график подготовки сборной России к сентябрьским товарищеским матчам.

Во время сборов и игр национальная команда будет разделена на две группы, у каждой из которых будет свой тренировочный график. Всего на сентябрьский сбор были вызваны 49 игроков.

Согласно расписанию, одна группа футболистов под руководством Виктора Онопко и Юрия Никифорова 7 сентября прилетит в Мурманскую область. Там, на поле в плавучем доке, построенном для матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots, игроки проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

Россияне два раза сыграют с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября российские футболисты проведут матч против Катара стадионе «Эль-Джануб».