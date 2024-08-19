Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:03

Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сергей Разин
корреспондент
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, сообщается на официальном сайте РФС.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Оба матча начнутся в 16.00 по московскому времени.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.

Сборная России в 2024 году провела два товарищеских матча против Сербии (4:0) и Белоруссии (4:0).

Источник: Сайт РФС
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
4
13
Читайте также
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Кавазашвили — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Те самые страны, которые вопреки указаниям политбюро не отказываются играть»
Семин положительно оценил идею проведения матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда
Матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда будут учитываться в рейтинге ФИФА
Лучший бомбардир чемпионата Дании Онугха готов приехать в расположение сборной России
Сборные России и Вьетнама проведут товарищеский матч 5 сентября
Российские юниоры сыграют во Вьетнаме 6 и 8 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучший бомбардир чемпионата Дании Онугха готов приехать в расположение сборной России

Матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда будут учитываться в рейтинге ФИФА