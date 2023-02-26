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Сборная России

Сегодня, 22:06

Сборная России проведет товарищеский матч против Ирака 27 марта в Сочи

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Ирака 27 марта в Сочи.

Как ранее сообщал «СЭ», Ирак пригласил россиян на матч открытия нового стадиона в Багдаде, а РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести игру в Сочи.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. В прошлом году сборная России провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

26 февраля стало известно, что 23 марта в Тегеране сборная России сыграет в товарищеском матче с Ираном.

Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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