Сборная России: расписание матчей и соперники в ноябре

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре

Национальная команда России проведет ноябрьский сбор с двумя товарищескими матчами. Обе игры сборной запланированы на своем поле.

Расписание матчей сборной России в ноябре (время начала — московское):

15 ноября, пятница. Краснодар. 19.00. Россия — Бруней

19 ноября, вторник. Волгоград. 19.30. Россия — Сирия

Матч с Брунеем пройдет на «Краснодар Арене», а с Сирией — «Волгоград Арене».

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча — в марте обыграла Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0), в сентябре — Вьетнам (3:0).

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, Бруней — на 184-м, а Сирия — на 93-м.

Весной 2022 года сборная и клубы из России были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.