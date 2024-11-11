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Сборная России

Сегодня, 08:00

Сборная России: расписание матчей и соперники в ноябре

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Валерий Карпин начинает новый сбор национальной команды.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Национальная команда России проведет ноябрьский сбор с двумя товарищескими матчами. Обе игры сборной запланированы на своем поле.

Расписание матчей сборной России в ноябре (время начала — московское):

15 ноября, пятница. Краснодар. 19.00. Россия — Бруней

19 ноября, вторник. Волгоград. 19.30. Россия — Сирия

Матч с Брунеем пройдет на «Краснодар Арене», а с Сирией — «Волгоград Арене».

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча — в марте обыграла Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0), в сентябре — Вьетнам (3:0).

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, Бруней — на 184-м, а Сирия — на 93-м.

Весной 2022 года сборная и клубы из России были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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