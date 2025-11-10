10 ноября, 09:00
Сборная России по футболу проведет две товарищеские игры в ноябре 2025 года — против Перу и Чили. Первая состоится в Санкт-Петербурге, вторая — в Сочи.
«СЭ» публикует расписание игр. Начало — по московскому времени.
20.00. Россия — Перу (Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»)
18.00. Россия — Чили (Сочи, Олимпийский стадион «Фишт»)
В октябре команда Валерия Карпина обыграла сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).
В прямом эфире BetBoom матчи сборной показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также трансляции доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).