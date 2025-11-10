Опубликовано расписание сборной России по футболу в ноябре 2025 года

Сборная России по футболу проведет две товарищеские игры в ноябре 2025 года — против Перу и Чили. Первая состоится в Санкт-Петербурге, вторая — в Сочи.

«СЭ» публикует расписание игр. Начало — по московскому времени.

Расписание сборной России в ноябре 2025 года

12 ноября, среда

20.00. Россия — Перу (Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»)

15 ноября, суббота

18.00. Россия — Чили (Сочи, Олимпийский стадион «Фишт»)

В октябре команда Валерия Карпина обыграла сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).

Где смотреть трансляции матчей сборной

В прямом эфире BetBoom матчи сборной показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также трансляции доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).