Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:41

Сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в турнире ЦАФА

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

По информации «СЭ», сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

Ранее сообщалось, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.

26 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.

С конца февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных соревнованиях.

Сборная России по футболу
66
55
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тарасова: «У нас одна мечта, чтобы российских спортсменов допустили к соревнованиям»
Фигурист Ветлугин об участии в стартах по критериям МОК: «Хотелось бы, чтобы у спортсменов было право голоса»
Федерация хоккея на траве приветствует рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов
Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников к соревнованиям
Спортивный мир раскололся по вопросу возвращения России. Какие международные федерации выступают «за», а какие — «против»?
Россия запретила въезд самой титулованной фигуристке в истории. Наши контрсанкции против легенды танцев на льду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком»

В сборной Ирака остались в восторге от «Газпром Арены» после матча с Россией