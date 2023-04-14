Сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в турнире ЦАФА

По информации «СЭ», сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Турнир планировалось провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

Ранее сообщалось, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.

26 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.

С конца февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных соревнованиях.